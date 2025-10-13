Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Isidro Santana Alonso

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

EL RVDO. DON

José Isidro Santana Alonso

(Sacerdote)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos:Manolo, Mercy, Dolores, Sandra, Mariné, Roque, Eduardo y Juan; sus sobrinos: Manolo, Daniel, Elena, Isaac, Daniel, Carlos, Irene, Anna, Laia, Bianca y Matilde

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 15:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hacia la Parroquia de Ntra Sra. del Atlántico (La Feria), donde A LAS 15:30 HORAS, tendrá lugar la celebración de su MISA EXEQUIAL y seguidamente al Cementerio de Las Palmas (Vegueta), donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2025

