EL SEÑOR DON José Guzmán Romero

(Viudo de Doña Rita León León)

-Conocidos como Los de los Quince-

QUE FALLECIÓ EN CASA PASTORES, EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 102 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Pino, Marcos, Santiago, Anita, Tita, Susa, Boro, Inés, Fefa, Gregorio, Nena, Aurora, Ricardo, Nina y Antonia Guzmán León; hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY VIERNES A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Vecindario a la parroquia del Buen Pastor (Casa Pastores), donde tendrá lugar la MISA FUNERAL y desde allí al Crematorio de Lomo Maspalomas, donde tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN, favor por los que les quedarán profundamente agradecidos

Santa Lucía de Tirajana, a 3 de octubre de 2025