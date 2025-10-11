José Antonio Pérez Falcón
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:43
EL SEÑOR DON
José Antonio Pérez Falcón
(Natural de Arucas)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 66 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hermanas: Josefina, Dolores y María Pérez Falcón; sus hermanos políticos: Juan Carlos Bonilla (†), José Acosta y Francisco Afonso; sus sobrinos y demás familia
AGRADECEN las oraciones por su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 11 DE OCTUBRE, A LAS 13:00 HORAS, desde el velatorio municipal de Arucas al Cementerio Municipal de Arucas; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Ciudad de Arucas, a 11 de octubre de 2025