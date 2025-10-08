Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:09 Compartir

EL SEÑOR DON José Antonio López González

QUE FALLECIÓ EL 7 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 65 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Catalina Romero Sánchez; sus hijas: Yurena y Coralia; hijos políticos; Antonio y Yonathan; nietos: Gabriela, Mateo y Darío; hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL corpore insepulto que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 12:00 HORAS en la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y desde allí a su entierro en el cementerio de Ingenio

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2025