Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025

Isidora Melián Díaz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:09

LA SEÑORA DOÑA

Isidora Melián Díaz

(Viuda de D. Ángel Santana Gil)

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 95 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Mª. del Carmen, Ángel de Jesús, Juan Manuel y Rito Santana Melián; sus hijas políticas: Estrella Moreno Pérez y Estrella Jiménez Mendoza; su hermana: Teresa Melián Díaz; sus nietos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su CORTEJO FÚNEBRE, que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 HORAS cuando se le dará un responso en el Tanatorio de San Isidro de Gáldar donde se encuentra situada su capilla ardiente y posteriormente al Cementerio de San Isidro de Gáldar donde se procederá a su inhumación; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2025

