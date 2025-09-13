Isidora Melián Díaz
Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:09
LA SEÑORA DOÑA
Isidora Melián Díaz
(Viuda de D. Ángel Santana Gil)
QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 95 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Mª. del Carmen, Ángel de Jesús, Juan Manuel y Rito Santana Melián; sus hijas políticas: Estrella Moreno Pérez y Estrella Jiménez Mendoza; su hermana: Teresa Melián Díaz; sus nietos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su CORTEJO FÚNEBRE, que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 HORAS cuando se le dará un responso en el Tanatorio de San Isidro de Gáldar donde se encuentra situada su capilla ardiente y posteriormente al Cementerio de San Isidro de Gáldar donde se procederá a su inhumación; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2025
