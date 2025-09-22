Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06 Compartir

EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON Hipólito Santiago Martínez de Juan

(Juez Excelente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Lucía Hernández García; sobrinos: Lourdes, Milagros, Rosa María, Javier, Alejandro, María Jesús, Ignacio, Javier y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que en sufragio de su alma se celebrará MAÑANA DÍA 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS en la Parroquia de Los Salesianos, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 2025