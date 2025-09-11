Helga Schroeter de Jaimez
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16
LA SEÑORA DOÑA
Helga Schroeter de Jaimez
QUE FALLECIÓ EN MASPALOMAS, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Antonio Carmelo Jaimez Melián; hijos: Patrick y Christopher Jaimez Schroeter; hijas políticas: Dorothea Slavik y Chiara Dettenberg; hermana: Inge Schroeter; padres: Walter (†) y Agnes (†); nietos: Mateo y Elías Jaimez Slavik; sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de sus restos mortales, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 11, A LAS 14:30 HORAS, desde el Tanatorio Maspalomas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al crematorio Lomo Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana), donde tendrá lugar el acto de la INCINERACIÓN de sus restos mortales, A LAS 15:00 HORAS; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
San Bartolomé de Tirajana, a 11 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.