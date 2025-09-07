Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gregorio Díez Medina

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:10

Gregorio Díez Medina

(FUNDADOR DE C.C. ARCOIRIS, S.L.)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 74 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Miguel y Goyo Díez Artiles; su pareja: Sara María Noel García; hijas políticas: Nayra y Cristina; nietos: Bryan, Iker, Álvaro; hermanos: Valeriano y Rafael; sobrinos: Juan, Ismael, Claudia y Adrián; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 7 DE SEPTIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; así como a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar próximamente en la Parroquia de Nuestra Señora de Camino de Fátima (C/ Jericó, 5. Lomo Los Frailes)

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC
  5. 5 La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad
  6. 6 Los bomberos denunciarán en los tribunales sus condiciones laborales
  7. 7 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9

    Día para el sexo oral
  10. 10 Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gregorio Díez Medina

Gregorio Díez Medina