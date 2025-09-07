Gregorio Díez Medina
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:10
Gregorio Díez Medina
(FUNDADOR DE C.C. ARCOIRIS, S.L.)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 74 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Miguel y Goyo Díez Artiles; su pareja: Sara María Noel García; hijas políticas: Nayra y Cristina; nietos: Bryan, Iker, Álvaro; hermanos: Valeriano y Rafael; sobrinos: Juan, Ismael, Claudia y Adrián; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 7 DE SEPTIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; así como a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar próximamente en la Parroquia de Nuestra Señora de Camino de Fátima (C/ Jericó, 5. Lomo Los Frailes)
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 2025
