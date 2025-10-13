Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Gonzalo Alonso Hernández

QUE FALLECIÓ EN PUERTO DEL ROSARIO, EL DÍA 12-10-2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Carmen Rosa Hernández Jorge; hijos: Carlos, Mahy, Idaira y Sara Alonso Hernández; nietos: Carlos, Francisco y Lena; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA e INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 13-10-2025, A LAS 12:30 HORAS, en la capilla Tanatorio Cira Ruiz (Puerto del Rosario); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Puerto del Rosario (Fuerteventura), a 13 de octubre de 2025