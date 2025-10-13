Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gonzalo Alonso Hernández

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Gonzalo Alonso Hernández

QUE FALLECIÓ EN PUERTO DEL ROSARIO, EL DÍA 12-10-2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Carmen Rosa Hernández Jorge; hijos: Carlos, Mahy, Idaira y Sara Alonso Hernández; nietos: Carlos, Francisco y Lena; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA e INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 13-10-2025, A LAS 12:30 HORAS, en la capilla Tanatorio Cira Ruiz (Puerto del Rosario); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Puerto del Rosario (Fuerteventura), a 13 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  2. 2 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Canarias, candidata a 22 santuarios para la protección de tiburones y rayas
  7. 7 La Plaza de La Feria, puerto de la Armada
  8. 8 Vandalizan un cuadro de Colón en el Museo Naval en protesta por el Día de la Hispanidad
  9. 9 Atlantis Technology: la companía canaria que impulsa la transformación digital
  10. 10 Peluffo y el milagro del billar en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gonzalo Alonso Hernández

Gonzalo Alonso Hernández