Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 17 de noviembre de 2025

Georgina Morales Amado

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:00

LA SEÑORA DOÑA

Georgina Morales Amado

(Viuda de Don José Eulogio Espino Stinga)

-Maestra jubilada-

(Natural de Cardones, Arucas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 97 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Manuel (†), Herminia, Gabriel, Orlando y Francisco Espino Morales; sus nietos: Claudia, Carlota, Aday, Beney, Himar, Sara y María; sus bisnietos: Pablo y Alba; sus hermanos: Reinaldo (†), Esther (†), Arcadio (†), Horacio (†), Iluminada (†), América (†), Delia y Edelmira Morales Amado; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que se celebrará HOY LUNES DÍA 17 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la parroquia de San Juan Bautista en Arucas; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 17 de noviembre de 2025

