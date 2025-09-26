Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Francisco León Fleitas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Francisco León Fleitas

QUE FALLECIÓ EN SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres: Francisco (†) León Correa y María de la Nieves (†) Fleitas Correa; sus hermanos: Josefa de las Nieves, Inmaculada, Antonio y María del Carmen León Fleitas; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 26, A LAS 11:45 HORAS, desde el velatorio de Vecindario a la Parroquia de San Rafael Arcángel (Vecindario), donde se oficiará una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Cementerio de San Rafael, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Vecindario, a 26 de septiembre de 2025

