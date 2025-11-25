Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 25 de noviembre de 2025

Francisco José Santana Vega

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:04

DON

Francisco José Santana Vega

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Felipe, Juan Jesús y Rita Teresa; su hermano político: Saúl; su sobrina: Carla Sofía; su tía, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 25 DE NOVIEMBRE, A LAS 14:00 HORAS, en el Crematorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2025

