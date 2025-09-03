Francisca Viera Suárez
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:05
LA SEÑORA DOÑA
Francisca Viera Suárez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Sus hermanas: Leonor y María del Pino; y demás familia
RUEGAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 22:30 HORAS, en el Tanatorio Miller Bajo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2025
