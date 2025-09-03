Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Francisca Viera Suárez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA

Francisca Viera Suárez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Sus hermanas: Leonor y María del Pino; y demás familia

RUEGAN a sus amistades una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 22:30 HORAS, en el Tanatorio Miller Bajo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2025

