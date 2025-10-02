Francisca López Alejandro
Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05
LA SEÑORA DOÑA
Francisca López Alejandro
QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Francisco Javier y Roque Medina López; sus hijas políticas: Susana y Christine; sus nietos: Cristina y Tess; sus hermanas: Saro, Carmela, Antonia y Lita López Alejandro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 2, A LAS 11:00 HORAS, desde el tanatorio de Las Rubiesas sala 2, donde tendrá lugar la celebración de la palabra A LAS 9:30 HORAS, hacia el crematorio de Albia (San Miguel) donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN; y a la MISA-FUNERAL, que tendrá lugar el DOMINGO DÍA 12, A LAS 11:00 HORAS, en la Parroquia de San Pedro Ejido (Telde). La familia agradece las muestras de cariño y afecto recibidas en estos difíciles momentos
Ciudad de Telde, a 2 de octubre de 2025
