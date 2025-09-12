Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025

Francisca Herrera Sánchez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:07

LA SEÑORA DOÑA

Francisca Herrera Sánchez

(Viuda de Don Marcelino Martín Díaz)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su hijo: David Martín Herrera; hija política: Inmaculada Lorenzo Martín; hermanos: Guadalupe (†), José (†), Amparo (†), Efraín (†) y Sor Isabel (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su ENTIERRO, que tendrá lugar HOY DÍA 12, A LAS 16:00 HORAS, en el Cementerio de San Lázaro; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre de 2025

