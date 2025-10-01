Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Federico Bernardo Mendieta Riverón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Federico Bernardo Mendieta Riverón

(Natural de La Habana, Cuba)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD

Su esposa: Marina Ida Pino Ortega; sus padres: Federico (†) y Milagros (†); su hermano: Eduardo Mendieta Riverón (†); su hijo: Carlos Alberto Mendieta Pino; su hija política: María Dolores; su nieta: María Isabel y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA FUNERAL, que tendrá lugar MAÑANAJUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS, en la Parroquia de Santa María del Pino (junto al Corte Inglés)

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2025

