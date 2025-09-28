Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:10 Compartir

EL SEÑOR DON Federico Bernardo Mendieta Riverón

(Natural de La Habana, Cuba)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD

Su esposa: Marina Ida Pino Ortega; sus padres: Federico (†) y Milagros (†); su hermano: Eduardo Mendieta Riverón (†); su hijo: Carlos Alberto Mendieta Pino; su hija política: María Dolores; su nieta: María Isabel y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA FUNERAL, que tendrá lugar EL PRÓXIMOJUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS, en la Parroquia de Santa María del Pino (junto al Corte Inglés)

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2025