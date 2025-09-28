Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Federico Bernardo Mendieta Riverón

Domingo, 28 de septiembre 2025

EL SEÑOR DON

Federico Bernardo Mendieta Riverón

(Natural de La Habana, Cuba)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD

Su esposa: Marina Ida Pino Ortega; sus padres: Federico (†) y Milagros (†); su hermano: Eduardo Mendieta Riverón (†); su hijo: Carlos Alberto Mendieta Pino; su hija política: María Dolores; su nieta: María Isabel y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su MISA FUNERAL, que tendrá lugar EL PRÓXIMOJUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS, en la Parroquia de Santa María del Pino (junto al Corte Inglés)

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2025

