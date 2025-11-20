Eulogia Medina Viera
Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:04
LA SEÑORA DOÑA
Eulogia Medina Viera
(Viuda de Don Miguel Ramos Hernández)
QUE FALLECIÓ EN AGAETE EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: El Pibe (†), Cristina, Isabel, Miguel y Juan; sus hijos políticos: Lucas Tucci, Natividad Ramírez y Boris Casanova; sus nietos: David, Yesenia, Cristian, José, Sofía y Valeria; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su MISA FUNERAL, en la parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves, en el municipio de Agaete, HOY JUEVES DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 HORAS; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2025