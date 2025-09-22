Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025

Esteban Saavedra Pérez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06

EL SEÑOR DON

Esteban Saavedra Pérez

QUE FALLECIÓ EN BARRANQUILLO DE ANDRÉS, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 79 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Adoración Castellano Valerón; hijos: Bonifacio, Moisés, Beatriz y Miguel Ángel; hijos políticos: Samanda, Ana, Juan y Sole; cuñados: Francisco Miguel (†) y Quika; hermanos: Francisco (†) y Cristóbal; cuñadas: Rosa y Estrella; nietos: Evelyn y Neizan; Francis, Mario, Daniela, Victoria y Michaela; demás familia y amistades

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 17:15 HORAS, desde el Velatorio de Arguineguín, donde se encuentra instalada su capilla ardiente hacia la Parroquia de Arguineguín, donde tendrá lugar la celebración de la Palabra y desde allí al Cementerio de Mogán; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Mogán, a 22 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  3. 3 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
  6. 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  7. 7 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  10. 10 Dos canarios en la misión que estudia la corriente circular Atlántica y su previsible colapso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Esteban Saavedra Pérez

Esteban Saavedra Pérez