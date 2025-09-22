Esteban Saavedra Pérez
EL SEÑOR DON
Esteban Saavedra Pérez
QUE FALLECIÓ EN BARRANQUILLO DE ANDRÉS, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 79 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: María Adoración Castellano Valerón; hijos: Bonifacio, Moisés, Beatriz y Miguel Ángel; hijos políticos: Samanda, Ana, Juan y Sole; cuñados: Francisco Miguel (†) y Quika; hermanos: Francisco (†) y Cristóbal; cuñadas: Rosa y Estrella; nietos: Evelyn y Neizan; Francis, Mario, Daniela, Victoria y Michaela; demás familia y amistades
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 17:15 HORAS, desde el Velatorio de Arguineguín, donde se encuentra instalada su capilla ardiente hacia la Parroquia de Arguineguín, donde tendrá lugar la celebración de la Palabra y desde allí al Cementerio de Mogán; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Mogán, a 22 de septiembre de 2025
