Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025

Enrique Quintana Benítez

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

EL SEÑOR DON

Enrique Quintana Benítez

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR EL 22 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su compañera: Mónica Pérez Godoy y familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY SÁBADO A LAS 14:00 HORAS desde el Velatorio San Isidro de Gáldar al cementerio San Isidro de Gáldar, donde se procederá al acto de su inhumación; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el PRÓXIMO MARTES DÍA 26 DE AGOSTO A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia de Santiago Apóstol de Gáldar, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Gáldar, a 23 de agosto de 2025

