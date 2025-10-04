Sábado, 4 de octubre 2025, 00:16 Compartir

Elena Ojeda Pérez

(Viuda de Eligio García Aguiar)

QUE FALLECIÓ EN SAN FERNANDO (VILLA DE MOYA), EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD

Hijos: Celsa, Servanda, Eligio, Delia y Eduardo García Ojeda; hijos políticos: Pepe Melián, Eloy Torres y José Betancor; nietos: Desirée, Eligio, Keila, Abraham, Omar, Samuel y Fátima; hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades un pensamiento en su memoria y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 16:45 HORAS, desde el Tanatorio de la Villa de Moya a la Parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria, donde se le dirá en cuerpo presente la MISA FUNERAL, A LAS 17:00 HORAS y desde allí al Cementerio Parroquial de la Villa de Moya; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Villa de Moya, a 4 de octubre de 2025