Eladio González Mendoza
Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07
Eladio González Mendoza
QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Juana María Rodríguez Jorge; hijos: Lourdes, Eladio y Aday; hijos políticos: Pedro, Elena y Sonia; nietos: Mariazell, Gabriel, Álvaro, Carlos e Irene; bisnieta: Ayleen; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 18, A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio de San Isidro de Gáldar al Cementerio de San Isidro de Gáldar, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN
Gáldar, a 18 de septiembre de 2025
