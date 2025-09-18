Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07 Compartir

Eladio González Mendoza

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Juana María Rodríguez Jorge; hijos: Lourdes, Eladio y Aday; hijos políticos: Pedro, Elena y Sonia; nietos: Mariazell, Gabriel, Álvaro, Carlos e Irene; bisnieta: Ayleen; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 18, A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio de San Isidro de Gáldar al Cementerio de San Isidro de Gáldar, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN

Gáldar, a 18 de septiembre de 2025