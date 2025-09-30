Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 30 de septiembre de 2025

Dolores Monzón Pérez

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA

Dolores Monzón Pérez

(Viuda de Don Juan José de León Santana)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 79 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Juan Francisco, Rubén, Marcos, Magnolia y Armiche; hijos políticos: Josefa Monzón, Juan Tejera y Samuel; nietos: Raquel, Timanfaya, Christian, Ariadna, Jazael e Idaira; bisnieta: Irina; hermanos: Ildefonso (†), Salvador (†), Concha, Isidra, Enrique y Rosa; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel al Cementerio de San Lázaro, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2025

Dolores Monzón Pérez