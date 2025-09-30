Dolores Monzón Pérez
Martes, 30 de septiembre 2025, 00:05
LA SEÑORA DOÑA
Dolores Monzón Pérez
(Viuda de Don Juan José de León Santana)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 79 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Juan Francisco, Rubén, Marcos, Magnolia y Armiche; hijos políticos: Josefa Monzón, Juan Tejera y Samuel; nietos: Raquel, Timanfaya, Christian, Ariadna, Jazael e Idaira; bisnieta: Irina; hermanos: Ildefonso (†), Salvador (†), Concha, Isidra, Enrique y Rosa; sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel al Cementerio de San Lázaro, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2025
