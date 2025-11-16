Dharamdas (Douglas) Shewaram Khatnani
Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:07
EL SEÑOR DON
Dharamdas (Douglas) Shewaram Khatnani
QUE FALLECIÓ EN MASPALOMAS, EL DÍA 15-11-2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD
Esposa: Shobha Dharamdas Khatnani; hermanos: (Late Arjan, Duru, Hari, Jeevan), Anand, Jothi, Sheela y Prakash; hermanas políticas: (Late Geeta), Vinita, Poonam, Seema, Roshni; sobrinos: Raju, Vijay, Nitish, Sanjay, Taruna, Rinku and Raji; nietas: Teena, Mansi, Amayra; familia Khatnani y familia Khiani, familiares y amigos
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración y se sirvan asistir a su acompañamiento, HOY DOMINGO, en la capilla ardiente instalada en la sala 101 del Tanatorio San Miguel, donde A LAS 15:30 HORAS, se procederá al Ritual de la ceremonia (POOJA), y A LAS 16:30 HORAS, al acto de INCINERACIÓN
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 2025