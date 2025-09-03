Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Delia Rosa Pérez Rodríguez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:08

LA SEÑORA DOÑA

Delia Rosa Pérez Rodríguez

(Viuda de Vicente González Cazorla)

QUE FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD

Sus hijos: Delia, Silvia, Héctor y Nira; sus hijos políticos: Óscar Yanes Martín, Fabrizio Ferrara y Generoso Marra; su nieta: Sofía Yanes González; su hermano: Eduardo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que se celebrará MAÑANA JUEVES DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 20.00 HORAS, en la Iglesia conventual de San Antonio de Padua (PP. Franciscanos), en la calle Perdomo de esta Ciudad; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2025

