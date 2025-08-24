Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 24 de agosto de 2025

Delfina María Carmen Santana Díaz

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA

Delfina María Carmen Santana Díaz

(Viuda de don Miguel Díaz Rodríguez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Maribel, Miguel Ángel, Lourdes y Mónica; hijos políticos: Eduardo, José Ángel y Juanma; nietos: Marlenne, Johana, Aitor y Néstor; hermanas: Cecilia, y Georgina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DOMINGO A LAS 13:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la Parroquia San Matías, en Artenara, donde se le oficiará una MISA FUNERAL corpore insepulto y de allí al cementerio parroquial de Artenara Santa Aurora; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  4. 4 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  6. 6 La villa de Moya celebra los 100 años de Rosario Jorge
  7. 7 AUGC denuncia irregularidades en la custodia y traslado de presos en Lanzarote
  8. 8 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  9. 9 Luis García: «Queremos ser el mismo equipo fuera que en casa»
  10. 10 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Delfina María Carmen Santana Díaz

Delfina María Carmen Santana Díaz