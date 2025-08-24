Delfina María Carmen Santana Díaz
Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05
LA SEÑORA DOÑA
Delfina María Carmen Santana Díaz
(Viuda de don Miguel Díaz Rodríguez)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Maribel, Miguel Ángel, Lourdes y Mónica; hijos políticos: Eduardo, José Ángel y Juanma; nietos: Marlenne, Johana, Aitor y Néstor; hermanas: Cecilia, y Georgina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DOMINGO A LAS 13:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la Parroquia San Matías, en Artenara, donde se le oficiará una MISA FUNERAL corpore insepulto y de allí al cementerio parroquial de Artenara Santa Aurora; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.