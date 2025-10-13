Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05 Compartir

EL JOVEN Daniel Santana Hernández

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 35 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres: Juan Francisco Santana Falcón y María Ángeles Hernández Ponce; hermano: David Santana Hernández; pareja: Sara Moreira García; madre política: María del Pino García Pérez; padrastro: Daniel Cruz Viera; hermanos políticos: Alba Delgado y José María Moreira; y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 15:30 HORAS, desde el Tanatorio de Arucas a la Parroquia de San Pedro Apóstol (Bañaderos), donde se oficiará la MISA FUNERAL y desde allí al Cementerio de Bañaderos, donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 13 de octubre de 2025