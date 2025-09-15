Cristóbal César del Rosario Medina
Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:05
EL SEÑOR DON
Cristóbal César del Rosario Medina
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD
Su esposa, hijos, nietos y familiares
Les comunican a sus amigos y a todos los que le querían, que la MISA FUNERAL, tendrá lugar el PRÓXIMO JUEVES DÍA 18, A LAS 19:30 HORAS, en la Parroquia de Santa María del Pino (C/ Presidente Alvear)
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 2025
