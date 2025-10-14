Martes, 14 de octubre 2025, 00:04 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Concepción Tejera Socorro

(Viuda de Don Juan Mateo Benítez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Inmaculada, Carmen Rosa, Juan Miguel, Francisca Esther y Tomás Mateo Tejera; hijos políticos: Gonzalo Ramón Armas Pérez, María del Carmen Ramírez Aguilera y María Inés Ramos Medina; Nietos: Verónica, David, Alexandra, Andrea, Acoidán, Daniel, Denis y Anahí; Bisnietos: Daphne y Héctor; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES DIA 14, A LAS 10:00 HORAS desde el Tanatorio Albia San Miguel al cementerio San Lázaro, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2025