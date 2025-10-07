Martes, 7 de octubre 2025, 00:06 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Carmen Afonso Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 75 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: José Gómez Macías; sus hijas: Atalia, Ariana, Patricia y Marta; hijos políticos: Víctor y Pablo; nietos: Neizan y Álvaro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 7 DE OCTUBRE, A LAS 18:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel (Calle Aldea Blanca, 3, Urb. Industrial Las Torres, Las Palmas de Gran Canaria); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2025