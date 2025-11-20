Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Blas de León Fajardo

(Vdo. de Josefa del Rosario Saavedra Travieso)

QUE FALLECIÓ EN PUERTO DEL ROSARIO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos·: Domingo, José Blas y Antonia María de León Saavedra; hijos políticos: Elena, Lidia y José Miguel: nietos: Sofía, Miguel Ángel, Marina y María; hermanos: Nola, Roberto (†), Siona (†) e Isabel (†) de León Fajardo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a su SEPELIO, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 11:30 HORAS, en la capilla Tanatorio Cira Ruiz, en Puerto del Rosario, y desde allí al cementerio dicha localidad; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Puerto del Rosario (Fuerteventura), a 20 de noviembre de 2025