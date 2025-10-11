Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Benjamín Armas Armas

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:43

Benjamín Armas Armas

(Viudo de Mela)

QUE FALLECIÓ EN AGAETE, EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Avelina, Benjamín y Gloria; sus hijos políticos: Sergio y José Luis; sus nietos: Carlos, Miguel, Adriana y Martina; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY SÁBADO, DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 10:45 HORAS, desde el Tanatorio de Agaete, donde se encuentra instalada su capilla ardiente a la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (Agaete), para la celebración de su MISA FUNERAL; y seguidamente al Cementerio de Agaete, donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Agaete, a 11 de octubre de 2025

