Asunción Barreto Cruz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04

LA SEÑORA

Asunción Barreto Cruz

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 67 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos, hija política, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 16:30 HORAS, en el Tanatorio Mémora Miller, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2025

