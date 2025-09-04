Asunción Barreto Cruz
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:04
LA SEÑORA
Asunción Barreto Cruz
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 67 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos, hija política, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 16:30 HORAS, en el Tanatorio Mémora Miller, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2025
