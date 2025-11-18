Martes, 18 de noviembre 2025, 00:04 Compartir

Armando Rodríguez Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 72 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Sus hijos: Aurora y Armando Rodríguez González; hermanos: María del Carmen, Berta, Miguel Ángel, Juan Francisco y Fernando Rodríguez Rodríguez; hermanos políticos: José Gregorio Rodríguez y Francisco Clavijo; sobrinos: José Miguel, David, Rubén y Berta; primos, tíos y demás familia

Se les informa que su capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 102 del Tanatorio Albia San Miguel, siendo su INCINERACIÓN, HOY DÍA 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 22:00 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2025