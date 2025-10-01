Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 1 de octubre de 2025

Antonio Luis Quintana Acosta

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Antonio Luis Quintana Acosta

(Viudo de Doña María Jesús Déniz García)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres: Juan (†) y Francisca (†); sus hijos: Octavio, José Luis y Rosa María Quintana Déniz; hija política: María Soraya Duque González; nietas: Vanessa, Diana, Arabia y Neisha; hermanos: Vicente (†), Ramón (†), Francisco (†), Juan (†), María Dolores (†), Carmen (†) y Teresa (†); sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 12:15 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel a la Basílica de Nuestra Señora del Pino (Teror), donde se oficiará la celebración de la Palabra corpore insepulto y desde allí al Cementerio de Nuestra Señora de Los Dolores (Osorio), donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN. Así como al FUNERAL que se oficiará en sufragio de su alma el PRÓXIMO VIERNES DÍA 10 DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la citada parroquia; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Teror, a 1 de octubre de 2025

