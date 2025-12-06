Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

EL SEÑOR DON Antonio Galván Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 79 AÑOS DE EDAD

Su esposa: Reyes Santana Afonso; sus hijos: Erika, Antonio Luis y Desirée Galván Santana; hijos políticos: Víctor, Davinia y Zemidán; sus nietos: Iriome, Arellys, Yeriel y Yadeysi; sus hermanos: Pedro Domingo (†), Ruperto Esteban, Pino, Juan Miguel (†), Francisco, José (†) y Lucía Galván Rodríguez; primos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS, desde el Tanatorio Las Rubiesas al Cementerio Católico de San Gregorio, donde se le dará SEPULTURA; y ruegan asistir a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar en la Parroquia de San José de Las Longueras, el DÍA 11 DE DICIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Telde, a 6 de diciembre de 2025