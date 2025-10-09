Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antonio Francisco Marrero Ponce

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Antonio Francisco Marrero Ponce

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Serva Díaz Medina; sus hijos: Yessica, Antonio y Jesús Marrero Díaz; sus hermanos: Pepe, Manolo y María Ángeles Marrero Ponce; sus hijos políticos, hermanos (†), hermanos políticos, sobrinos, primos, y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio de San Isidro de Gáldar donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí a la Parroquia de San Isidro donde tendrá lugar la celebración de su MISA FUNERAL y seguidamente al Cementerio de San Isidro de Gáldar donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Gáldar, a 9 de octubre de 2025

