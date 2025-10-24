Viernes, 24 de octubre 2025, 00:06 Compartir

EL SEÑOR DON Antonio Benítez Cabrera

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 67 AÑOS

Sus padres: Antonio (†) Benítez Casanova y Milagros (†) Cabrera Vila; sus hermanos: Milagros, Bernardo, Vicente, Lola y José Pablo Benítez Cabrera; sus hermanos políticos: Antonio Marrero, Concepción Cobiella, Augusto Clemente y Eva María Segura; su sobrino: David Clemente Benítez; sus tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 20:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2025