LA SEÑORA DOÑA Antonia Quesada Sarmiento

(Viuda de Juan Saavedra Díaz)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Leonor de Jesús, Francisco Javier, Trinidad Gloria y Ana María; nietos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al Tanatorio de San Miguel (Las Palmas), donde se encuentra instalada su capilla ardiente HOY LUNES; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2025