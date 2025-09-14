Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:09 Compartir

EL SEÑOR DON Ángel Joaquín Puga Alemán

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 73 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Fela Rodríguez Corujo; hijos: Paula y Ángel; nuera: Jessica; nietos: Nerea y Adrián; bisnieto: Nua; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 2025