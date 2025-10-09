Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Amelia García Ramos

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA

Amelia García Ramos

(Viuda de Agapito Pérez Santana)

QUE FALLECIÓ EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos; Fabiola, Rosa Delia, Javier, Simón, Agapito y Fidelia Pérez García; sus hijos políticos; Juan, Olivia y Ruymán; sus nietos; Aythami, Arima, Tinixara, Omar, Alison y Eliana; sus hermanos; Sofía, Pino, Dolores, Benita (†), Pedro (†),Tomás (†) y Margarita (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma, y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar, HOY JUEVES DÍA 9 DE OCTUBRE, A LAS 12:00 HORAS, desde el tanatorio de San Bartolomé de Tirajana, a la Parroquia de San Bartolomé de Tirajana, donde se le dirá MISA FUNERAL, y seguidamente al cementerio católico de San Bartolomé de Tirajana; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

San Bartolomé de Tirajana, a 9 de octubre de 2025

