Martes, 18 de noviembre 2025

Alicia de los Ángeles Morenza Díaz

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 74 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposo: Óscar Peñate Morales; hermanos: Manuel, Francisco, Juan (†), Antonio (†), Ricardo (†) y Pilar (†) Morenza Díaz; hermanos políticos, sobrinos, primos, tíos y demás familia

El velatorio se encuentra en la sala 107, del Tanatorio Albia San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2025