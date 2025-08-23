Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Agustina Curquejo Acosta

(Viudo de Don Antonio Morán Padrón)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 22 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 96 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Juan Antonio, Sebastián y Guadalupe Morán Curquejo; hijos políticos: María de la Luz y Manuel; nietos: Fernando, Lucas, Rita María, Miriam, Davinia, Juan Sebastián, Yubal, Carolina y Silvia; bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de San Miguel donde A LAS 13:30 HORAS DE HOY SÁBADO tendrá lugar la conducción de su cadáver al cementerio de San Lázaro; y la MISA FUNERAL se celebrará el JUEVES 28 A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia de San Pio X (La Isleta)

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 2025