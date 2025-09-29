Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Adrián Monzón Gil

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 43 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres: Santiago Monzón Batista (†) y María Carmen Gil Robaina; hermanas: Nayra y Diana Monzón Gil; hermanos políticos, sobrina, tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 29, A LAS 15:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel al Cementerio de San Lázaro, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2025

