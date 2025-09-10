Adolfo Mingo Serrano
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Adolfo Mingo Serrano
HA FALLECIDO EN ARRECIFE, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD
Tu familia no te olvida
EN SU DESPEDIDA se celebrará un responso en la capilla del Tanatorio Mémora, Arrecife, A LAS 14:00 HORAS, DE HOY MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
Rogamos a todos una oración por su alma
Arrecife, a 10 de septiembre de 2025
