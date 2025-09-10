Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 10 de septiembre de 2025

Adolfo Mingo Serrano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Adolfo Mingo Serrano

HA FALLECIDO EN ARRECIFE, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD

Tu familia no te olvida

EN SU DESPEDIDA se celebrará un responso en la capilla del Tanatorio Mémora, Arrecife, A LAS 14:00 HORAS, DE HOY MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

Rogamos a todos una oración por su alma

Arrecife, a 10 de septiembre de 2025

