Zalakadula, una tradición que vuelve a escena

«‘Pinocho by Zalakadula’ es el espectáculo más completo que hayamos hecho antes, con nuestro particular sello»

Ahora ha llegado el momento de retomar ese camino iniciado hace más de 20 años. ¡Zalakadula vuelve! Una noticia que ha generado una enorme expectación. Luifer Rodríguez, director de Zalakadula, y Antonio Lorenzo, director de producción, están como niños con zapatos nuevos, «con la misma ilusión del primer día, pero con menos pelo. Jajaja».

Zalakadula en su momento le dio un vuelco a las producciones que se hacían en Canarias, en especial dirigidas a espectáculos para toda la familia. Era impensable hace más de 20 años hacer un musical en las islas en gran formato, y ellos lo hicieron. «Nuestros espectáculos van dirigidos a los padres, pero les encantan a los niños», define Luifer Rodríguez el trabajo de Zalakadula. El aplauso del público y la diversión de grandes y pequeños siempre les ha acompañado, y ahora regresan con Pinocho by Zalakadula, en el que incidirán en la esencia del autor Carlo Collodi «en el que si te esfuerzas y estudias dejarás de ser una marioneta. El sello de Zalakadula estará muy presente, con el habitual Pinocho que conocemos de Disney, pero incidiendo en lo que Collodi nos quiso mostrar. Pero he querido contar el cuento desde la sensación que me produjo de niño en mi memoria. Es el espectáculo más completo que haya hecho antes Zalakadula. Habrá alegría, tristeza, esperanza, diversión, música en vivo sin trampa ni cartón. Por cierto, habrá jazz, rock, pop, pero anunciamos que no habrá regaetón. Jajaja», comenta Luifer Rodríguez, encargado de la parte artística del espectáculo.