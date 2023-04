Yulen Pereira le cuenta a su madre su ruptura con Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha vuelto a 'Supervivientes' para visitar a su madre, Arelys Ramos, que es concursante de esta nueva edición. Si durante su estancia en Honduras como concursante encontró el amor junto a Anabel Pantoja, esta segunda estancia ha sido el momento para comunicarle a su progenitora la ruptura con su novia. Una separación que se produjo hace un mes, cuando la madre del esgrimista ya estaba participando en el programa de supervivencia.

El encuentro entre ambos ha sido muy emotivo y aunque el esgrimista no ha parado de decirle que estaba «todo bien» en España, finalmente le ha contado que ya no seguía unido a la sobrina de Isabel Pantoja. «Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y yo me acabo de enterar», reflexionaba la concursante. «Me duele, lo siento muchísimo. La gente pensará otra cosa, pero me duele bastante tener que escuchar esto aquí», decía emocionada mientras su hijo intentaba tranquilizarla: «Yo estoy bien y tranquilo». «Fue hace un mes. Pero estoy bien. Yo estoy bien, ella está bien, estamos bien», le transmitía.

Ella no fue la única en conocer la noticia. Antes de ver a Arelys, Yulen se encontró con Asraf, pareja de Isa Pantoja, y le contó lo sucedido, algo que sorprendió al joven que decía tener «los pelos de punta». «Me da pena porque os he visto muy bien, congeniabais muy bien, estabais ilusionados y no te he mentido, se me ha erizado la piel», le decía.