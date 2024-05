Victoria Federica: «De mayor quiero ser como mi madre»

Victoria Federica ha concedido su entrevista más personal a Vicky Martín Berrocal en su podcast, 'A solas con'. Un encuentro en el que no ha dudado en hablar de su familia y de su vida en general y que ha sido posible gracias a la hija de la diseñadora, Alba Díaz. «Estudiaron en la misma universidad. Yo la he visto en cumpleaños de mi hija, me la he cruzado en algún evento, en alguna feria…», ha contado Vicky. Parece que esa cercanía logró que la hermana de Froilán hablara como nunca. «Me siento súper afortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada del mundo», ha dicho. Tanto es así que ha asegurado que su madre «es un ejemplo de todo lo que quiero ser de mayor».

«Mi madre es un ejemplo de todo…Es una relación de madre e hija normal. Lo mejor era cuando montábamos a caballo juntas», ha explicado. Y es que no siente que ser una Borbón «sea un peso». «Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos, porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno», ha valorado.

Especialmente cariñosa ha sido al hablar de su hermano, del que ha dicho que es su «persona vitamina». «Creo que es mi mejor amigo», ha subrayado y ahora, que está a miles de kilómetros, en Emiratos Árabes, lo echa mucho de menos, a igual que a su abuelo, don Juan Carlos, con quien tiene una relación muy estrecha.

Victoria Federica también ha comentado cómo disfruta en los desfiles junto a su padre, Jaime de Marichalar. «Desde pequeña me ha inculcado la moda, por eso me gusta tanto. Me encanta ir con él a los desfiles porque aprendo muchísimo de él», ha afirmado.

Pero, pertenecer a la familia de Felipe VI no es todo ventajas. Si algo lleva mal la sobrina del Rey son los titulares que no se ajustan a la realidad. «Muchos titulares no son verdad. Tergiversan todo lo que digo», ha lamentado. «Salgo a la calle con un amigo mío y ya es mi novio. Tú y yo nos vamos a cenar y yo estoy más pendiente de lo que pase a mi alrededor», ha relatado. De hecho, no ha dudado en confesar que ha recurrido a ayuda ya que a veces «me siento enjaulada». «Hago terapia, no es algo que lleve de forma constante, pero sí, me encanta, es como estar hablando con una amiga», ha reconocido.

«La tía más tímida del mundo»

Una extensa conversación con Vicky Martín Berrocal en la que la joven de 23 años también explicó que «no es que sea insegura, pero es que me cuesta mucho confiar en la gente» y se ha descrito a sí misma como «la tía más tímida del mundo». Por eso en una amistad, lo que más valora es «la fidelidad, la confianza, la comunicación». Y lo mismo le sucede con las relaciones sentimentales: «Creo en el amor para toda la vida, pero no me enamoro fácilmente. Me cuesta muchísimo confiar en la gente».

De lo que no han hablado ha sido de sexo, una pregunta habitual en las entrevistas de la diseñadora. «Lo suelo hacer porque de todo se puede hacer en esta vida de forma natural, pero con ella no salió porque la charla fue por otro lado y estaba muy nerviosa. Yo también lo estaba, porque era una responsabilidad», ha argumentado Vicky, que ha desmentido que Victoria Federica hubiera vetado algún tipo de pregunta.