«Hay cosas mías que me dan miedo»

Andrés Velencoso ha desfilado estos días por los pantalanes del Club Náutico de Palma en calidad de embajador de BMW, uno de los patrocinadores de la regata que finalizó el pasado sábado. A este catalán le fascinan los BMW desde que su padre, «después de mucho curro detrás de la barra del bar», se pudo comprar un coche de esa apreciada marca. Socarrón y un puntito huidizo, el modelo se hacía el sorprendido ante la noticia de que ha sido proclamado el hombre más atractivo del verano. «¿De verdad? ¿Pero quién hace esas encuestas? ¿A quién preguntan? En fin, no es que me disguste, pero me hace gracia».

Quizá no le haga tanta gracia saber que, en el estudio realizado por la consultora Personality Media, la mujer elegida como la más atractiva del verano es su exnovia Lara Álvarez... «Parece que nos quieren volver a emparejar. Hacen titulares en plan 'Andrés Velencoso y Lara Álvarez juntos', y luego más abajo aclaran que compartimos una lista de guapos», protesta el modelo con media sonrisa. Actualmente su relación con la presentadora de 'Supervivientes' es nula. «No tenemos trato». Pero él insiste en la ausencia de enemistad. «Siempre quedo muy bien con todas mis ex», asegura.

Un 8,08 es la nota media que ha obtenido el de Tossa de Mar en ese 'ranking' de belleza masculina. Una nota más alta de la que solían ponerle en clase... «Yo era de sacar bienes, suficientes, algún notable esporádico y siempre un excelente en gimnasia. Pero en COU tuve una época rebelde y empecé a suspender. Y no fue por la muerte de mi madre (fallecida prematuramente por culpa de un cáncer). Ella todavía vivía. De hecho, me metió mucha caña por haber suspendido y me dijo: '¡Hala!, a currar en el bar'».

A sus 43 años, Velencoso asegura haber reflexionado mucho durante el confinamiento. Lo pasó en su pueblo natal, con su padre y sus dos hermanas. «No recordaba ya cuándo había convivido con ellos noventa días seguidos». Para el modelo y actor, la pandemia está siendo un periodo de autorreflexion. «He descubierto cosas mías que me han hecho ilusión y otras que me han dado miedo, pero estas me las voy a quedar para mí», comenta misterioso... Entre las cosas que le hacen ilusión está el haber retomado su afición a la fotografía. «Siempre me ha dado cierto pudor enseñar mis fotos, ahora las subo a internet», confiesa.

Mejora personal

También se propuso ser mejor persona. «Y espero no olvidarlo». Y se hizo a sí mismo un montón de preguntas... «¿Dónde quieres estar, qué haces, dónde vas? El problema es que aún no tengo la respuesta», bromea. Unido desde hace un año a la presentadora y actriz gaditana Paula Gómez, el actor no niega la relación, pero tampoco quiere hablar de ella. «Me parece raro que a la gente le importen estas cosas». Sus confesiones a Broncano en 'La resistencia' sobre cuánto dinero tiene en el banco (unos 2,5 millones) y cuántas veces hace el amor en un mes (unas 30, según él) generaron un montón de comentarios... «A lo mejor mentí», se defiende risueño.

Vacunado en Londres con la primera dosis de Pfizer, reconoce Velencoso haber dudado mucho antes de ponerse la vacuna. «Pero como mi trabajo me obliga a viajar, no he tenido más remedio». El pasado miércoles por la noche, en la fiesta ofrecida por BMW en el Puro Beach de Palma, el actor se pasó buena parte de la velada con Andreas (el bebé de Joaquín Cortés) en brazos. Y se le veía embelesado... Sin embargo, se resiste a ser padre. «Acabo de tener a mi primera sobrina y de momento con eso me basta», zanja la cuestión de la posible paternidad.