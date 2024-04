Willy Bárcenas debuta en TV con 'Factor X': «Me ha sorprendido que contaran conmigo»

Fue en 2014 cuando comenzó a tocar por restaurantes y pubs con su banda de pop-rock, Taburete. A los dos años, llenó junto a su equipo la sala La Riviera de Madrid y, de repente, tocó el éxito. Alejado de la televisión, Willy Bárcenas debuta ahora en la pequeña pantalla como juez de 'Factor X', el concurso musical de Telecinco (se emite los martes a las 22:50 horas) en el que comparte mesa con otros tres artistas, Vanesa Martín, Abraham Mateo y Lali Expósito, mientras que Ion Aramendi realiza las labores de presentador. El cantante se alegra de haber recibido esta oportunidad, aunque reconoce que los nervios le sobrepasan.

«Si el primer día de la grabación me hubieran dado la opción de bajarme, lo hubiera hecho. Estaba taquicárdico. Nunca he estado con unos nervios fuertes antes de un concierto, pero ese día no sabía qué me pasaba», confiesa Bárcenas que, no obstante, revela que le sorprendió que la productora Fremantle contactara con él para la mesa del jurado. «A mí me ha sorprendido muchísimo que contaran conmigo», reconoce. «Pero he tomado una gran decisión aceptándolo. Es un año en el que no tengo muchos conciertos y meter un poco la cabeza en la televisión está bien», admite el hijo del expolítico Luis Bárcenas.

A su lado, la artista Vanesa Martín, que ya cuenta con una amplia experiencia en otros 'talent shows', como 'La Voz' o 'Mask Singer' en Antena 3, pero ahora en 'Factor X' tiene que buscar algo más que una buena voz. La tan difícil búsqueda de la originalidad, en un momento en el que casi todo ya está visto.

Al programa de Telecinco, según la malagueña, acuden participantes que cantan sus propios temas. «Los que han venido han sido gente nueva y te das cuenta de que hay cantera de artistas», revela. Para ella, tener un 'factor X' es decir «no sé lo que es, pero me atrapa». «Cuando tú escuchas una canción sin ver al artista tiene que haber una emoción, algo que a ti te conmueva, si no eso muere pronto», apunta la cantante, al tiempo que revela que al principio rechazó participar en el 'show' de Mediaset: «Y cuando me dijeron los nombres dije que sí. Y me alegro».

«No tengo nada en contra del reguetón, pero sí de que lo acapare todo», afirma el hijo del expolítico Luis Bárcenas

En el programa, como jueces, tienen que decir también que 'no' a los aspirantes. «Mira el casting de Rosalía. Hay artistas que hoy son muy grandes, pero cuyo primer casting fue muy tibio», relativiza Martín, que también ha recibido rechazos en la música. «Quien no haya recibido un 'no' está muerto. Hay 'noes' que te marcan y que tienes que agarrar desde la humildad y preguntarte por qué te han dicho que no».

Por su parte, Bárcenas señala que cuando empezó con Taburete también recibió muchos 'noes'. «En el grupo de amigos dijimos: 'Vale, no nos quieren en ninguna discográfica, así que hagamos nosotros nuestra discográfica». Entonces, creamos Voltereta Records y pudimos desarrollar nuestra carrera», explica. «Hay que relativizar. A veces un 'no' es bueno en muchos casos», añade.

El presente de la música

'Factor X' llega a Telecinco en un momento en que la industria está cambiando. Willy Bárcenas tiene claro que no son buenos tiempos para la música. «Son tiempos raros para todo, pero sí es buen tiempo para remover el árbol y ver qué fruto cae. Son tiempos para Darwin, el que resista, gana», contesta Vanesa Martín.

Sin embargo, el cantante de Taburete tiene una petición: que vuelva la música de siempre. «No tengo nada en contra del reguetón, de verdad, pero sí estoy en contra de que lo acapare todo. Es un género más, con sus cosas buenas y malas», se sincera.

Él defiende «la música de siempre, con sus buenas letras» que, según lamenta, «cada vez se ven menos». No obstante, destaca que en 'Factor X' ve que hay muchos concursantes que tienen un futuro importante. «No hay que descubrir ya nada. Cuando una canción es buena, es atemporal», indica.

En la misma línea se pronuncia Martín, que cree que aunque haya gente que no gane, habrá participantes que «van a arrasar en la calle». «Como los de 'Cómeme el donut', que no ganaron, pero se viralizaron», recuerda la cantante. Bárcenas, además, subraya que en la música lo difícil es mantenerse y hacer una carrera en el tiempo. «En nuestras carreras ya hemos visto lo que es subir, bajar, mantener, pegar de repente otro pelotazo... La música es así», zanja.